В Киеве вносятся изменения в оплату проезда банковской картой в транспорте

С завтрашнего дня, 4 октября, в Киеве при оплате проезда банковской картой в транспорте будут объединяться каждые два платежа. Об этом сообщает Киев Цифровой в Facebook .

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Как это работает для банковской карты

Если оплачиваете проезд по средствам с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, оплата списывается за каждые две поездки в течение дня. Если оплатить проезд банковской картой только один раз, тогда оплата спишется в конце дня после 21:00.

Банковской картой можно заплатить только за одного пассажира. Если вы путешествуете с близкими, воспользуйтесь пластиковой транспортной картой или QR-билетами.

Что с QR-билетами и транспортными картами

Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений. Сканируйте транспортную карту или QR-билет на валидаторе — через несколько минут запись об использовании появится в приложении.

Что говорить контролерам

Изменения в списании платежей не повлияют на проверку оплаты проезда.

Если оплачиваете проезд пластиковой банковской картой, называйте 4 последние цифры номера карты.

Если вы оплачиваете проезд через Apple или Google Pay, называйте 4 последние цифры виртуального счета в Wallet.

Если вы оплачиваете проезд QR-билетом или пластиковой транспортной картой, контроллер просканирует их своим считывающим устройством.

«Записи в Цифровом об использовании билетов и поездок созданы только для вашего удобства и не всегда появляются мгновенно. Если контролер требует запись в приложении, обращайтесь с жалобой на горячую линию Киевпасстранса: 0 800 504 411», — говорится в сообщении.