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3 октября 2023, 13:40 Читати українською

Bubble Tea & Криптовалюта: объединить две растущих ниши в собственном деле

Bubble Tea это напиток, который приобрел популярность среди молодежи. А криптовалюта становится частью глобальной экономики.

Агентство аналитики США «Grand View Research» провело исследование рынка Bubble Tea. И оценило его в $2,75 млрд в 2022 году. Рынку прогнозируют рост до $3,8 млрд к 2030 году. Бабл-ти набирает обороты в Европе, США и Великобритании. А наибольшая доля этого рынка на 2022 год приходится на Азиатско-тихоокеанский регион.

Присоединиться к тренду и заработать на этом — мысль, которая возникает у многих. Однако как объединить эти две разные ниши? Два украинских предпринимателя Владислав Савченко и Александр Задерей основали франшизу CryptoBubble. Это первая украинская сеть точек по продаже Bubble Tea в Европе и Украине, где посетители могут рассчитаться за любимый чай с шариками не только карточкой или кэшем, но и криптовалютой. В дополнение к этому, если человек захочет пополнить свой crypto-кошелек, или снять с него деньги потребитель может сделать это прямо на вашей crypto bubble station.

Проект планируют запустить в формате шоу, где предприниматели будут показывать через что они проходят, чтобы открыть собственное дело. Через шоу Владислав и Александр планируют пропагандировать предпринимательство в Украине. Потому что предприниматели — это именно та движущая сила, которая ведет страну к изменениям. Однако CryptoBubble это не только о трендах и заработке. У проекта есть своя внутренняя социальная миссия: помогать развивать украинским предпринимателям бизнес в Украине и Европе и приближать Украину к победе. Именно поэтому от благотворительного фонда Владислава Савченко предоставляется 3 бесплатных франшизы для первых участников проекта. А чтобы поддержать Украину, часть прибыли от каждой проданной франшизы будет направлена на благотворительность — финансовую помощь детям-сиротам, чьи родители погибли во время российской агрессии.

Как отмечает IT-предприниматель Владислав Саченко, криптовалюта все больше и больше будет входить в повседневную жизнь людей. Подтверждение этого — регуляция MiCA (The Markets in Crypto-Assets), которую недавно ввели в ЕС. Поэтому проект CryptoBubble tea это комбинация популярности Bubble Tea и криптовалют. Франшиза CryptoBubble соответствует трендам и потребностям клиентов. Первые 20 франшиз без паушального взноса и уплаты роялти.

Источник: Минфин
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