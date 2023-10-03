Грузия запустит пилотный проект CBDC, оценка связанных с криптовалютами рисков от МВФ: что нового на рынке

В Грузии запустят пилотный проект национальной цифровой валюты (CBDC)

Национальный банк Грузии запустит пилотный проект цифрового лари при участии девяти компаний. Одна из них получит возможность продолжить работу в рамках следующего этапа тестирования.

В список компаний вошли Augentic, Bitt, Broxus Holdings, Currency Network, DCM, eCurrency Mint, FARI Solutions и Sovereign Wallet.

Инициатива связана со стремлением властей войти в состав ЕС. Предполагается, что CBDC получит операционную совместимость с цифровым евро при сохранении монетарной свободы.

Согласно докладу Банка Грузии, регулятор рассматривает двухуровневый дизайн для новой формы денег, с кошельками, предоставляемыми третьей стороной. Предполагается ее программируемость и поддержка токенизации активов.

По словам главы отдела финтех-технологий регулятора Варлама Эбаноидзе, сценарии использования цифрового лари включают предоставление страхования компаниям из агросектора и автоматизацию сделок с недвижимостью.

В сентябре Банк Грузии стал участником проекта mBridge — платформы для проведения трансграничных платежей с участием CBDC — в качестве наблюдателя.

В сентябре криптопроекты взломали на $329,8 млн — исследование

В прошлом месяце общий объем украденных в криптоиндустрии средств достиг максимального уровня в текущем году в $329,8 млн. Об этом сообщают аналитики проекта CertiK.

По данным экспертов, ущерб от экзит-скамов в сентябре составил $1,9 млн, от фишинга — $25 млн, от атак с мгновенными займами — $0,4 млн. При этом самый большой объем утраченных средств в $200 млн принес взлом кроссчейн-протокола Mixin.

Кроме того, внушительные потери привели инциденты с биржей CoinEx $53 млн и криптоказино Stake.com $41 млн.

За девять месяцев 2023 года общий ущерб в криптоиндустрии достиг уровня в $1,34 млрд.

МВФ предложил методологию оценки связанных с криптовалютами рисков

Международный валютный фонд в рабочем докладе представил анализ уязвимостей и потенциальных ответных мер надзорных органов применительно к сектору цифровых активов.

В документе специалисты предложили странам матрицу оценки крипторисков (C-RAM) для определения индикаторов и триггеров потенциальных угроз в индустрии. Инструмент также призван обобщить возможные меры реагирования регуляторов на выявленные проблемы.

Подразумевается трехэтапный подход:

первый шаг включает в себя использование дерева решений для оценки потенциального влияния на макроэкономику;

второй шаг — предполагает изучение показателей, сопоставимых с теми, которые используются для мониторинга традиционных финансов;

третий шаг — охватывает глобальные макрофинансовые риски, влияющие на оценку системных угроз.

В качестве примера авторы применили C-RAM к Сальвадору. Они пришли к выводу, что легализация биткоина создала рыночные риски, риски ликвидности и регуляторные риски.

«Влияние можно оценить, как критическое, поскольку решение повлекло за собой угрозу существенной „криптоизации“ в стране, подрывая финансовую стабильность и влияя на крупные денежные переводы и другие притоки капитала», — говорится в документе.

SEC обвинила До Квона в мошенничестве с проектом Chai

В обновленном иске против До Квона Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что основатель Terraform Labs осуществлял фейковые транзакции для партнерской платежной платформы Chai.

По данным ведомства, главы двух компаний вводили в заблуждение инвесторов, демонстрируя, что платежи осуществляются на блокчейне Terra. На самом деле транзакции урегулировались «традиционно», отметил регулятор.

В числе доказательств SEC приложила скриншот переписки Квона с другим соучредителем Terraform Даниэлем Шином. Последний создал и возглавил платежную платформу.

«Я могу просто создавать фейковые транзакции, выглядящие реальными, за которые будут взиматься комиссии. Мы можем свернуть это по мере роста Chai», — говорится в сообщениях тогдашнего CEO Terraform.

Шин в ответ выразил озабоченность касательно того, что пользователи узнают о фальсификации операций.

«Вся власть у тех, кто сможет доказать, что это фальшивка. Поэтому я постараюсь сделать это незаметным. Я не расскажу, если ты этого не сделаешь», — заявил Квон.

Партнерские отношения между Terraform и Chai закончились в 2020 году. Но, по мнению SEC, сотрудничество длилось достаточно долго, чтобы эффективно реализовать схему обмана.

По утверждению Комиссии, инвесторы купили LUNA и другие токены «на сотни миллионов долларов», полагая, что соответствующие транзакции Chai выполнялись на блокчейне Terra.