Инвесторы продают китайские акции, а Tesla сообщила о замедлении продаж: что нужно знать утром

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Американские индексы завершили понедельник разнонаправленно

S&P 500 практически не изменился, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,7%, а индекс Dow Jones снизился на 0,2%.

Инвесторы продолжают оценивать вероятность того, что Федеральной резервной системе США придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.

Между тем распродажа американских гособлигаций в понедельник возобновилась. Благодаря этому доходность двухлетних и десятилетних казначейских облигаций США выросла до 5,1% и 4,7% соответственно.

Рынки Азии снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 1,5%, японский Nikkei упал на 1,6%, сингапурский STI потерял 0,8%, а гонконгский Hang Seng упал примерно на 3%.

Все из-за ожиданий сохранения высоких процентных ставок в США в течение длительного времени, слабых экономических перспектив в Китае, а также падения японской иены до почти годового минимума.

Фондовые рынки материкового Китая будут закрыты до 6 октября включительно из-за Праздника середины осени. Кроме этого, сегодня не будет торгов на фондовом рынке Южной Кореи из-за празднования Дня основания государства.

Количество китайских акций у иностранных фондов достигло самого низкого уровня с 2020 года

По данным Morgan Stanley, в сентябре чистый ежемесячный отток иностранных инвесторов из акций китайских компаний составил $3,2 млрд.

Глобальные фонды продолжили сокращать свои позиции в китайских акциях на фоне растущих проблем в секторе недвижимости Китая, а также неоднозначных мер государственной поддержки со стороны Пекина, считают эксперты.

На фоне продолжающейся распродажи индекс MSCI China, отслеживающий стоимость акций китайских компаний крупной и средней капитализации, с начала года снизился более чем на 11%, замечает Bloomberg.

Tesla сообщила о замедлении продаж

В третьем квартале 2023 года общий объем поставок электромобилей Tesla составил 430,5 тысячи машин, что оказалось на 7% меньше, чем в предыдущем квартале (466,1 тысячи).

При этом Уолл-Стрит ожидала, что поставки Tesla достигнут 461,6 тысячи единиц.

Представители компании заявили, что квартальное снижение объемов поставок автомобилей было вызвано запланированными простоями для модернизации завода.

Несмотря на отчет о снижении поставок автомобилей по сравнению с предыдущим кварталом, стоимость акций Tesla по итогам вчерашних торгов выросла на 0,6%.

J.P. Morgan: будьте готовы к тому, что процентные ставки в США вырастут до 7%

Генеральный директор крупнейшего американского банка Джейми Даймон считает, что Федеральная резервная система США, вероятно, далека от завершения цикла повышения процентных ставок. Это связано с тем, что борьба с высокой инфляцией в стране еще не закончилась.

Глава J.P. Morgan также отметил, что в случае роста ставок до 7% потребительские расходы и инвестиции в бизнес продолжат сокращаться, что приведет к замедлению экономического роста и, возможно, к рецессии.

Между тем большинство аналитиков ожидает, что американский регулятор повысит процентные ставки в ноябре еще на 0,25%, до 5,75%, — что станет самым высоким уровнем с декабря 1990 года.