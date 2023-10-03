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3 октября 2023, 11:30 Читати українською

Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире — Brand Finance

Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. в очередной раз стал лидером глобального рейтинга самых дорогих брендов в категории «одежда и аксессуары», говорится в ежегодном исследовании компании Brand Finance, пишет Интерфакс-Украина.

Американский производитель спортивных товаров Nike Inc.
Фото: depositphotos

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Самые дорогие бренды

Nike сохраняет за собой первое место с 2015 г., когда вышел первый отчет по этой категории товаров.

Стоимость принадлежащего производителю из США бренда за год снизилась на 5,6% и оценивается в $31,3 млрд.

На второй строчке, как и годом ранее, расположился французский бренд Louis Vuitton, стоимость которого выросла сразу на 12,2% и составляет $26,29 млрд.

Третью позицию занял другой люксовый бренд из Франции — Chanel, продемонстрировавший уверенный рост в 27%, до $19,39 млрд, и потеснил в списке Gucci.

Составители рейтинга особо отметили бренд пуховой одежды Bosideng из Китая, которая смогла выйти на европейский рынок и хорошо себя зарекомендовать. В этом году Bosideng International активно сотрудничала с известными дизайнерами, в частности, с французским модельером Жан-Полем Готье, а продукция компании появлялась на престижных модных показах.

Несмотря на то, что стоимость бренда Bosideng составляет лишь $1,9 млрд (47-е место), у Brand Finance считают его перспективным.

Самый динамичный бренд принадлежит французскому зданию моды Celine: за год его стоимость выросла на 51%, до $2,9 млрд. Авторы отчета связывают такой существенный рост с деятельностью креативного директора Эди Слимана, пришедшего в компанию в 2018 году после 16 лет работы в Christian Dior и Yves Saint Laurent.

Кроме крупнейших брендов, производители продукции класса «люкс» в последнее время сталкиваются с некоторыми сложностями, что обусловлено, среди прочего, ростом популярности спортивной одежды, отмечают авторы исследования.

Такие гиганты «быстрой моды», как H&M и Zara, также испытывают трудности: с момента выхода предыдущего рейтинга стоимость этих брендов упала на 26% и 15% соответственно.

Источник: Минфин
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