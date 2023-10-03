За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 360 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 279440 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 октября: 360 российских оккупантов, 20 БПЛА и 15 танков
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Потери врага
- личного состава — около 279440 (+360) человек;
- танков — 4732 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 9008 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 6565 (+40) ед,
- РСЗО — 801 (+0) ед,
- средства ПВО — 540 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5080 (+20),
- крылатые ракеты — 1529 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8932 (+23) ед,
- специальная техника — 943 (+5).
Источник: Минфин
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