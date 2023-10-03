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3 октября 2023, 10:04 Читати українською

Немецкая обувная компания Birkenstock сообщила о планах привлечь $1,6 млрд на IPO

Немецкая обувная компания Birkenstock Holding планирует разместить в рамках IPO не менее 32 млн акций и привлечь около $1,6 млрд, сообщил Reuters.

Немецкая обувная компания Birkenstock Holding планирует разместить в рамках IPO не менее 32 млн акций и привлечь около $1,6 млрд, сообщил Reuters.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПродажа акцийBirkenstock планирует продать свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.

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Продажа акций

Birkenstock планирует продать свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Размещение пройдет по цене от $44 до $49 за бумагу. При размещении по верхней границе указанного диапазона стоимость компании может составить $9,2 млрд. Бумаги будут торговаться под тикером BIRK.

По информации источников Bloomberg, цену размещения компания ориентировочно планирует определить 10 октября и начать торги на бирже 11 октября. Среди организаторов размещения — Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Birkenstock сообщила, что планирует использовать привлеченные средства для сокращения долга.

Справка

Компания Birkenstock была основана в 1774 году и развивалась как семейный бизнес. Два года назад Birkenstock была приобретена частной инвестиционной фирмой L Catterton и семейной инвестиционной компанией Бернара Арно — французского миллиардера, председателя конгломерата люксовых брендов LVMH. На тот момент стоимость сделки оценивалась в $4,85 млрд.

Семейная холдинговая компания председателя LVMH Бернара Арно — Financière Agache, которая уже инвестировала в Birkenstock, может в рамках IPO купить акции на сумму до $325 млн. Фонды, управляемые Durable Capital Partners LP и Norges Bank Investment Management, планируют купить акции на сумму $300 млн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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