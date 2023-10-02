К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 26 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 2 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 2 октября
|
Закрытие 2 октября
|
Изменения
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
38,71/39,09
|
38,45/38,83
|
26/26
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,15 грн. Евро покупают за 40,13 грн, а продают за 40,79 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,20, евро — 40,50−40,76 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 41 незарегистрированный посетитель.
Комментарии