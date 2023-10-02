Курс валют на вечер 2 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 26 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 2 октября Закрытие 2 октября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,71/39,09 38,45/38,83 26/26

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,15 грн. Евро покупают за 40,13 грн, а продают за 40,79 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,20, евро — 40,50−40,76 грн.

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