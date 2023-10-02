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2 октября 2023, 18:44 Читати українською

В бюджет с начала года поступило 2,7 миллиарда от приватизации

Фонд государственного имущества Украины привлек в бюджет от приватизации 2,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в фейсбуке.

Фонд государственного имущества Украины привлек в бюджет от приватизации 2,7 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Пополнение бюджета

«2,7 млрд гривен привлек ФГИУ в госбюджет от приватизации за 9 месяцев 2023 года. Это рекордный показатель с 2018 года», — говорится в сообщении.

По информации ФГИУ, в предыдущие пять лет приватизация приносила втрое меньше средств за аналогичный период — в среднем 951 млн грн.

С начала года к новым владельцам перешли 303 государственных активов. Самая дорогая — гостиница «Эрмитаж» в Киеве — была продана за 311 млн грн.

С начала года участие в аукционах приняли около 1 600 предпринимателей. В среднем за каждый объект соревнуются более пяти предпринимателей — это на 60% больше, чем в 2021 году.

В фонде подчеркивают, что поступившие в бюджет от приватизации средства идут на поддержку Сил обороны.

Источник: Минфин
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