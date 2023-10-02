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2 октября 2023, 18:21 Читати українською

Бизнес положительно оценил результаты своей деятельности в сентябре — Нацбанк

Бизнес в сентябре положительно оценил текущие результаты своей деятельности после двух месяцев сдержанных ожиданий. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Нацбанком ежемесячно.

Бизнес в сентябре положительно оценил текущие результаты своей деятельности после двух месяцев сдержанных ожиданий.

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«Постепенное восстановление темпов производства, налаживание новых путей поставок продукции, снижение темпов роста затрат на сырье и энергию, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, устойчивый внутренний спрос способствовали улучшению ожиданий респондентов», — говорится в сообщении.

Как изменился индекс

В сентябре 2023 года ИОДА повысился до 50,1 по сравнению с 49,3 в августе, превысив нейтральный уровень (50 пунктов).

Предприятия промышленности улучшили оценки своих экономических результатов, учитывая постепенное восстановление темпов производства, новые пути поставок продукции и замедление инфляции.

Предприятия строительства пятый месяц подряд сохранили положительные оценки результатов своей деятельности благодаря оживлению спроса на ипотечные кредиты по льготным государственным программам, бюджетному финансированию строительства и восстановлению дорог, а также сезонному фактору.

Предприятия торговли остаются наиболее оптимистичными среди других секторов: седьмой месяц они положительно оценивают результаты своей деятельности благодаря устойчивым потребительским настроениям, достаточному предложению товаров и замедлению инфляции: секторальный индекс в сентябре составил 53,3 по сравнению с 52,5 в августе.

Читайте: Бизнес сохраняет положительные оценки результатов своей деятельности — НБУ

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Предприятия сферы услуг несколько смягчились, но единственные из всех секторов экономики сохранили негативные оценки своей деловой активности, учитывая разрушение транспортной логистики, повышение цен на горючее и слабый спрос: секторальный индекс в сентябре составил 47,9 по сравнению с 47,3 в августе. .

Ожидание бизнеса

Большинство опрошенных предприятий ожидают удорожания собственной продукции или услуг на фоне роста закупочных цен. Оценки по занятости неоднородны.

Только предприятия торговли третий месяц ожидают увеличения персонала, руководители предприятий строительства, как и в августе, не прогнозируют изменений. В то же время респонденты промышленности и сферы услуг все еще ожидают сокращения общей численности работников.

Методика опроса

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 22 сентября 2023 года. В опросе приняло участие 502 предприятия.

В числе опрошенных предприятий 45,4% — компании промышленности, 28,9% — сферы услуг, 20,7% — торговли, 5% — строительства; 32,3% респондентов — крупные предприятия, 29,3% — средние, 38,4% — малые.

31,9% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9,6% — только экспортные операции, 15,5% — только импортные операции, 43,0% — не осуществляют внешних экономических операций.

Источник: Минфин
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