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2 октября 2023, 19:44 Читати українською

Состояние богатейших российских олигархов с начала года выросло более чем на $20 миллиардов

С начала года общее состояние российских миллиардеров увеличилось на $21,13 млрд. Об этом свидетельствуют данные индекса самых богатых людей планеты Bloomberg Billionaires Index, пишет «Бизнес.Цензор».

С начала года общее состояние российских миллиардеров увеличилось на $21,13 млрд.
Фото: depositphotos

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Кто в списке самых богатых

По данным Bloomberg, самым богатым среди российских олигархов остается владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Хотя, с начала года его состояние уменьшилось на $210 млн — до $28,4 млрд.

На второй строчке — совладелец «Новатека» Леонид Михельсон. Его состояние выросло на $2,68 млрд — до $27,3 млрд.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил свое состояние на $3,42 млрд — до $23,3 млрд. Учредитель «Лукойл» Вагит Алекперов заработал $6,4 млрд с начала года, увеличив состояние до $21,8 млрд.

Читайте: Bloomberg пишет, что олигархи вывели из Европы минимум $50 миллиардов

На пятом месте разместился Алишер Усманов, потерявший с начала года $233 млн. В то же время его состояние сейчас оценивается в $18,2 млрд.

Отмечается, что наибольший ущерб в этом году понес бизнесмен Сулейман Керимов. Его состояние уменьшилось на $1,48 млрд, до $7,52 млрд.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину и по состоянию на конец 2022 года самые богатые россияне потеряли более $93 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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WECHATALIPAY
WECHATALIPAY
2 октября 2023, 20:58
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Війна: бідні - біднішають, багаті - багатшають. Думай-ТЕ
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