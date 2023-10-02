Состояние богатейших российских олигархов с начала года выросло более чем на $20 миллиардов

С начала года общее состояние российских миллиардеров увеличилось на $21,13 млрд. Об этом свидетельствуют данные индекса самых богатых людей планеты Bloomberg Billionaires Index, пишет «Бизнес.Цензор».

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Кто в списке самых богатых

По данным Bloomberg, самым богатым среди российских олигархов остается владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Хотя, с начала года его состояние уменьшилось на $210 млн — до $28,4 млрд.

На второй строчке — совладелец «Новатека» Леонид Михельсон. Его состояние выросло на $2,68 млрд — до $27,3 млрд.



Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил свое состояние на $3,42 млрд — до $23,3 млрд. Учредитель «Лукойл» Вагит Алекперов заработал $6,4 млрд с начала года, увеличив состояние до $21,8 млрд.

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На пятом месте разместился Алишер Усманов, потерявший с начала года $233 млн. В то же время его состояние сейчас оценивается в $18,2 млрд.



Отмечается, что наибольший ущерб в этом году понес бизнесмен Сулейман Керимов. Его состояние уменьшилось на $1,48 млрд, до $7,52 млрд.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину и по состоянию на конец 2022 года самые богатые россияне потеряли более $93 млрд.