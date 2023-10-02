Цена биткоина преодолела уровень $28 тысяч

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Согласно данным «Минфина», по состоянию на 15:50 стоимость биткоина составляет 28,209 за монету.

Биткоин закрыл сентябрь позитивно, несмотря на общую негативную тенденцию, — курс вырос на 3,9%.

Вслед за флагманом в «зеленую зону» перешли активы из топ-10 по капитализации. Наиболее заметный рост демонстрирует Solana (SOL) — 14% за последние сутки.