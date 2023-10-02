На прошлой неделе банки выдали доступные кредиты на 2,1 миллиарда

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Сколько выдано кредитов

«За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 533 льготных кредита на общую сумму 2,1 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 297 кредитных договоров на сумму 0,6 млрд гривен», — говорится в сообщении.

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 73 501 кредита на общую сумму 239,6 млрд грн, из которых 49 870 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 105, 1 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 38 679 кредитных договоров на общую сумму 150 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 29 394 кредитных договора на сумму 78,4 млрд грн), из которых: