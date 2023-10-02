Leroy Merlin возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний в рф по версии Forbes

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 крупнейших компаний, которые работают в россии и на 20 сентября 2023 года более чем на 50% принадлежат иностранным корпорациям или физлицам.

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Рейтинг составлен по размеру выручки за 2022 год, он не включает банки и другие финансовые компании, а также тех, чья деятельность сводится к управлению активами.

При этом для «Леруа Мерлен Восток» и «Нестле россия», которые не раскрывали отчетность, издание использовало оценки выручки от INFOLine.

В рейтинг также включили российские компании иностранцев, которые находятся под временным управлением Росимущества, — «Данон Трейд», «Юнипро», «Балтика» и «Форвард Энерго».

Первое место заняла Leroy Merlin — INFOLine оценило годовую выручку компании в 529,7 млрд рублей. В следующем рейтинге компании не будет, указывает Forbes: в марте 2023-го компания сообщила о планах передать контроль над бизнесом в россии местному менеджменту.

Второе место у табачной JT Group (432,6 млрд рублей), третье — тоже табачной Philip Morris (399,9 млрд). Четвертое место заняла PepsiCo (303,7 млрд), пятое — «Ашан» (292,6 млрд).

Первая десятка рейтинга Forbes

22 иностранные компании — участницы предыдущего рейтинга — покинули российский рынок или приостановили работу на нем.

В частности, речь о Volkswagen Group (первое место в прошлогоднем списке), Renault (третье место), Apple (пятое), Toyota Motor (седьмое), Samsung Electronics (девятое).

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Leroy Merlin уходит с рынка рф. В конце января 2023 года «Минфин» писал, что, по данным СМИ, Leroy Merlin может уйти из Украины. Французская сеть после российского вторжения закрыла четыре из шести своих супермаркетов в Украине — на Окружной дороге, Броварском проспекте, ТРЦ Retroville и Одессе в ТЦ «Ривьера».