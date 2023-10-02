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2 октября 2023, 15:10 Читати українською

За 3 месяца популярные авторы получили от X больше $20 миллионов

С начала июля X (бывшая Twitter) выплатила практически $20 млн лицам, владеющим популярными аккаунтами. Аналитик Cauvo Capital Yasper Moglot рассказывает, что в течение уже 3 месяцев компания развивает проект, направленный на выплату определенной доли рекламных доходов авторам, которые создают пользующийся высоким спросом контент.

Социальная сеть начисляет популярным авторам некоторый процент средств, получаемых от рекламы, которую просматривают изучающие их работы пользователи. Чтобы участвовать в этом проекте, пользователь X обязан оформить подписку на X Premium. Кроме того, на его аккаунт должно быть подписано минимум 500 человек, а совокупное число просмотров публикаций в учетной записи за 3 месяца должно превышать 5 миллионов.

Маск намерен брать плату с каждого подписчика своей соцсети

По словам американского бизнесмена, объем июльских выплат составил порядка $5 млн, но учитывались рекламные объявления за 5 месяцев. Рост этого показателя до $20 млн за последующую пару месяцев может быть следствием двух факторов: увеличения числа получателей выплат и существенного роста количества показов рекламы в социальной сети.

Ранее Маск заявил, что планирует ввести платную подписку на все услуги X. По его словам, лишь так можно справиться с армиями ботов, так как необходимость платить за создание каждого из таких роботов сделает их использование нецелесообразным. Точная цена подписки неизвестна, хотя Маск отметил, что она будет невысока, резюмирует эксперт cauvocapital.com Yasper Moglot.

Источник: Минфин
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