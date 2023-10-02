Уже 4 октября 2023 года в 19−00 состоятся в прямом эфире первые Инвестиционные дебаты. Куда лучше инвестировать: в апартаменты в Испании или Закарпатье?

В первом эфире сойдутся Deniz Estate, специализирующаяся на продаже курортной недвижимости за рубежом и Группа компаний Isatex Invest Group — девелопер, релоцированный с юга Украины на Закарпатье, построивший более 350 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, курортный комплекс и индустриальный парк в Мелитополе, Приморске, Днепре и Синельниково.

Напомним, в рамках инвестиционных дебатов вас ждут профессиональные дискуссии относительно того, куда же лучше инвестировать: квартира, апартаменты, reit, земля, склады, офисы, дома или отели.

Участие в дебатах примут компании, которые строят проекты доходной недвижимости, руководят ими, продают их, тех, кто знает, что их проекты самые лучшие и не боятся отстоять их в профессиональной дискуссии.

Простыми словами без сложных презентаций. Всё это в прямом эфире. Победителей выбираете ВЫ. Голосовалка по ссылке. Так что, подписывайтесь и приссоеденяйтесь.