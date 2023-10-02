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2 октября 2023, 10:53 Читати українською

США удалось предотвратить приостановку работы правительства, а Li Auto ставит новые рекорды: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos

Фондовые индексы США завершили неделю преимущественно падением

S&P 500 потерял 0,7%, индекс Dow Jones снизился на 1,3%, а высокотехнологичный Nasdaq практически не изменился.

На прошлой неделе инвесторы были обеспокоены возможной приостановкой работы американского правительства и новыми сигналами Федеральной резервной системы США о необходимости поддерживать процентные ставки на высоком уровне длительное время.

Кроме этого, на рыночные настроения повлияли растущие цены на нефть.

Между тем индексы Nasdaq, S&P 500 и Dow Jones в сентябре показали худшую рыночную динамику в этом году, снизившись на 5,8%, 4,9% и 3,5% соответственно.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились по итогам недели

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял примерно 1%, японский Nikkei упал на 1,7%, южнокорейский Kospi сократился на 1,8%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite подешевели на 1,3% и 0,7%, а сингапурский STI вырос на 0,4%.

Все из-за растущих опасений по поводу дальнейшего роста процентных ставок в США, а также растущих мировых цен на нефть.

В понедельник рынки Азии торгуются разнонаправленно.

Фондовые рынки Гонконга и материкового Китая сегодня закрыты из-за празднования Дня образования КНР. Торгов не будет и на СПБ Бирже.

США удалось предотвратить приостановку работы правительства

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства, после того как американский Конгресс одобрил его в субботу вечером.

Подписанный американским президентом законопроект предполагает временное финансирование работы правительства США до 17 ноября 2023 года.

Объем финансирования будет соразмерен объему в текущем году, но без расходов на поддержку Украины, а также на помощь пострадавшим при стихийных бедствиях, замечает Seeking Alpha.

Всемирный банк понизил прогноз экономического роста Азии

В настоящее время во Всемирном банке ожидают, что в следующем году экономический рост региона составит 4,5% по сравнению с предыдущим прогнозом роста 4,8%.

Все из-за медленного восстановления экономики Китая, а также слабого глобального спроса на фоне высоких процентных ставок.

Li Auto установила новый ежемесячный рекорд поставок автомобилей

По итогам сентября китайский производитель электрических и гибридных автомобилей поставил 36,06 тысячи машин, что представляет собой рост на 212,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рекордные месячные поставки привели к тому, что в третьем квартале 2023 года Li Auto поставила порядка 105,1 тысячи автомобилей, что на 296,3% больше, чем годом ранее.

Руководство компании связывает такие результаты с постоянно растущим рыночным спросом на электрические и гибридные автомобили.

Источник: Минфин
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