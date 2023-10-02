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2 октября 2023, 8:34 Читати українською

На 9% меньше прошлогоднего: IT-экспорт в августе составил $566 миллионов

В августе этого года объем IT-экспорта составил $566 млн. Это на 1,3% (или $7 млн в денежном эквиваленте) больше, чем в июле 2023 года. Однако, если сравнивать данные год к году — на 8,9% ($55 млн) меньше по сравнению с августом 2022 года. Об этом сообщает Львовский IT Кластер со ссылкой на данные от НБУ.

В августе этого года объем IT-экспорта составил $566 млн.
Фото: depositphotos

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Как изменился экспорт

За 8 месяцев текущего года (январь-август) совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составляет $4,5 млрд. Это на 8,2% меньше, чем в аналогичный период в 2022 году, что в долларовом эквиваленте $403 млн.

Доля компьютерных услуг в общей структуре экспорта всех услуг Украины в августе составила 40,5%. Это на 8% меньше, чем в прошлом году — тогда было 48,6%.

Общий экспорт всех услуг Украины в августе увеличился на 1,1% и составил почти $1,4 млрд, что на $15 млн больше по сравнению с июлем.

Топ-10 стран, обеспечивающих выручку IT-отрасли в 2023 году

США обеспечивают наибольшее количество валютных поступлений по статье компьютерных услуг в Украину. За первые 8 месяцев — $1,8 млрд. Это 39,3% объемов всего IT-экспорта. Только в августе США обеспечили $217,9 млн.

На втором месте Мальта — 8,9% и $399 млн.

Ее догоняет Великобритания, которая на третьем месте. Соединенное Королевство обеспечило $374,7 млн, это 8,3%.

В первую 5 также вошли Кипр и Израиль, занимающие 5% ($225,2 млн.) и 4,4% ($197,5 млн) объемов экспорта IT-услуг соответственно. За август Кипр обеспечил $30,3 млн Израиль $24,4 млн.

В первой десятке также есть Швейцария, Германия, Эстония, Польша, Нидерланды. В целом, эти 10 стран приносят 80,4% объемов экспортной выручки за IT-услуги в 2023 году.

Напомним

В июле 2023 года объем IT-экспорта из Украины снизился на 2,4% по сравнению с июнем этого же года. Но в то же время увеличился на 3,1%, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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