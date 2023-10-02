Банка Кредит Днепр подтвержден рейтинг надежности депозитов на уровне «5»

Как, отмечается в релизе агентства, финансовое учреждение надежно, вовремя рассчитывается по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством, в том числе требованиями НБУ, имеет хорошую репутацию. Вероятность возникновения проблем со своевременным возвратом вклада низка, поскольку финансовое учреждение малочувствительно к влиянию внешних и внутренних факторов.

Рейтинговое агентство оценивает качество ресурсной базы Банка Кредит Днепр как хорошее. К основным положительным факторам, в том числе следует отнести полное погашение дорогостоящих ресурсов от НБУ, увеличение объема привлеченных финансовых ресурсов от физических лиц; наращивание доли срочных средств в депозитном портфеле

По состоянию на 28.09.2023 г. по сравнению с началом года срочные депозиты физических лиц увеличились на 1.5 млрд грн. (+1454 млн грн) или на 74% до 3 427 млн грн.

При этом ресурсная база является диверсифицированной в разрезе источников финансирования, кредиторов и отраслей экономики; зависимости от средств населения не наблюдается.

Банк Кредит Днепр обладает высоким уровнем ликвидности, показатели находятся на высоком уровне, LCR по всем и иностранной валюте с запасом превышает нормативные показатели.

Учитывая активное внедрение новых программ кредитования, дальнейшего развития розничного, агрокредитования, кредитования корпоративного бизнеса, происходит постепенное наращивание работающего кредитного портфеля, что способствует хорошим показателям эффективности деятельности.

Рейтинговое агентство положительно оценивает результаты деятельности Учреждения, способствующих наращиванию капитализации и дальнейшему развитию учреждения.