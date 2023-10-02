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2 октября 2023, 11:30 Читати українською

Банка Кредит Днепр подтвержден рейтинг надежности депозитов на уровне «5»

Рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило рейтинг надежности банковских вкладов Банка Кредит Днепр на уровне «5», что означает «отличную надежность».

Как, отмечается в релизе агентства, финансовое учреждение надежно, вовремя рассчитывается по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством, в том числе требованиями НБУ, имеет хорошую репутацию. Вероятность возникновения проблем со своевременным возвратом вклада низка, поскольку финансовое учреждение малочувствительно к влиянию внешних и внутренних факторов.

Рейтинговое агентство оценивает качество ресурсной базы Банка Кредит Днепр как хорошее. К основным положительным факторам, в том числе следует отнести полное погашение дорогостоящих ресурсов от НБУ, увеличение объема привлеченных финансовых ресурсов от физических лиц; наращивание доли срочных средств в депозитном портфеле

По состоянию на 28.09.2023 г. по сравнению с началом года срочные депозиты физических лиц увеличились на 1.5 млрд грн. (+1454 млн грн) или на 74% до 3 427 млн грн.

При этом ресурсная база является диверсифицированной в разрезе источников финансирования, кредиторов и отраслей экономики; зависимости от средств населения не наблюдается.

Банк Кредит Днепр обладает высоким уровнем ликвидности, показатели находятся на высоком уровне, LCR по всем и иностранной валюте с запасом превышает нормативные показатели.

Учитывая активное внедрение новых программ кредитования, дальнейшего развития розничного, агрокредитования, кредитования корпоративного бизнеса, происходит постепенное наращивание работающего кредитного портфеля, что способствует хорошим показателям эффективности деятельности.

Рейтинговое агентство положительно оценивает результаты деятельности Учреждения, способствующих наращиванию капитализации и дальнейшему развитию учреждения.

По результатам деятельности на 01.09.23 Банк Кредит Днепр продемонстрировал прибыль в размере 259 млн грн. По состоянию на 01.09.2023 активы банка составили 18 467 млн грн. Кредитный портфель — 4 492 млн грн, портфель средств клиентов достиг 16 140 млн грн. Регулятивный капитал — 1 745 млн грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zig4free
zig4free
2 октября 2023, 11:36
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Срочно нужна пояснительная бригада: «шо означает рейтинг надежности депозитов при 100% гарантии ФГВФО?»
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