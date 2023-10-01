За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 440 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 278570 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 сентября: 440 российских оккупантов, 37 БПЛА и 11 танков
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Потери врага
- личного состава — около 278570 (+440) человек,
- танков — 4702 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 8991 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 6477 (+30) ед,
- РСЗО — 798 (+2) ед,
- средства ПВО — 537 (+0) ед,
- самолетов — 316 (+1) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5043 (+37),
- крылатые ракеты — 1529 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8883 (+29) ед,
- специальная техника — 933 (+1).
Источник: Минфин
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