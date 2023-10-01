Пакистанская рупия стала самой прибыльной валютой в мире в сентябре — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 октября 2023, 14:26 Читати українською

Пакистанская рупия стала самой прибыльной валютой в мире в сентябре — Bloomberg

В сентябре пакистанская рупия оказалась самой прибыльной валютой мира, передает Bloomberg.

В сентябре пакистанская рупия оказалась самой прибыльной валютой мира, передает Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКурс рупии по отношению к доллару за месяц укрепился более чем на 6%, в то время как большинство валют упали по отношению к доллару на фоне ожиданий того, что процентные ставки в США будут оставаться длительное время на высоком уровне, сообщило издание.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Курс рупии по отношению к доллару за месяц укрепился более чем на 6%, в то время как большинство валют упали по отношению к доллару на фоне ожиданий того, что процентные ставки в США будут оставаться длительное время на высоком уровне, сообщило издание.

Bloomberg не приводит валюты, занявшие второе и третье места в сентябре, но, по оценке Reuters, ими стали гонконский доллар и колумбийское песо — +0,3% и +0,1% соответственно.

На торгах 5 сентября курс рупии упал до рекордного минимума. Курс доллара на международном рынке Форекс в ходе торгов поднимался до рекордного уровня 307,9 рупии.

В оставшуюся часть сентября валюта Пакистана отыграла потери. В четверг по состоянию на 17:58 курс доллара снижался до 287,6 рупии за доллар (-1,1%). Валютный рынок Пакистана будет закрыт в пятницу, 29 сентября, в связи с государственным праздником.

Укрепление позиций валюты Пакистана наблюдалось, в том числе благодаря принятым правительством мерам по пресечению незаконной торговли долларами, то есть продаж долларов без каких-либо записей и денежных переводов по неофициальным каналам, сообщило издание.

Генеральный директор компании Alpha Beta Core Solutions Pvt. Хуррам Шехзад рассказал, что вывод долларов во многих случаях происходил по незаконным каналам, в том числе с использованием альтернативных систем денежных переводов, таких как «хавала» и «хунди». Эти системы перевода денежных средств распространены в Южной Азии.

Федеральное агентство расследований Пакистана провело рейды в офисах компаний, занимающихся валютными операциями, по всей стране, а в обменных пунктах были приняты дополнительные меры для отслеживания операций с валютой.

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар на этой неделе заявил, что рост курса рупии вселяет оптимизм с точки зрения стабильности.

Центральный банк Пакистана также повысил требования к капиталу для небольших обменных компаний и рекомендовал крупным банкам открывать свои собственные обменные пункты, чтобы сделать розничный валютный рынок более прозрачным и легким для мониторинга.

«Рупия действительно показала хорошие результаты, но эти данные не отражают резкое обесценивание, предшествовавшее этому росту. Валюта Пакистана была одной из худших в последние годы», — рассказал руководитель отдела исследований Ismail Iqbal Securities Фахад Рауф.

Определяемый рынком валютный курс является ключевым условием для получения Пакистаном кредита на экстренную помощь в размере $3 млрд от Международного валютного фонда (МВФ), который был согласован в июле, чтобы помочь предотвратить суверенный дефолт.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами