Пакистанская рупия стала самой прибыльной валютой в мире в сентябре — Bloomberg

Курс рупии по отношению к доллару за месяц укрепился более чем на 6%, в то время как большинство валют упали по отношению к доллару на фоне ожиданий того, что процентные ставки в США будут оставаться длительное время на высоком уровне, сообщило издание.

Bloomberg не приводит валюты, занявшие второе и третье места в сентябре, но, по оценке Reuters, ими стали гонконский доллар и колумбийское песо — +0,3% и +0,1% соответственно.

В оставшуюся часть сентября валюта Пакистана отыграла потери. В четверг по состоянию на 17:58 курс доллара снижался до 287,6 рупии за доллар (-1,1%). Валютный рынок Пакистана будет закрыт в пятницу, 29 сентября, в связи с государственным праздником.

На торгах 5 сентября курс рупии упал до рекордного минимума. Курс доллара на международном рынке Форекс в ходе торгов поднимался до рекордного уровня 307,9 рупии.

Укрепление позиций валюты Пакистана наблюдалось, в том числе благодаря принятым правительством мерам по пресечению незаконной торговли долларами, то есть продаж долларов без каких-либо записей и денежных переводов по неофициальным каналам, сообщило издание.

Генеральный директор компании Alpha Beta Core Solutions Pvt. Хуррам Шехзад рассказал, что вывод долларов во многих случаях происходил по незаконным каналам, в том числе с использованием альтернативных систем денежных переводов, таких как «хавала» и «хунди». Эти системы перевода денежных средств распространены в Южной Азии.

Федеральное агентство расследований Пакистана провело рейды в офисах компаний, занимающихся валютными операциями, по всей стране, а в обменных пунктах были приняты дополнительные меры для отслеживания операций с валютой. Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар на этой неделе заявил, что рост курса рупии вселяет оптимизм с точки зрения стабильности.

Центральный банк Пакистана также повысил требования к капиталу для небольших обменных компаний и рекомендовал крупным банкам открывать свои собственные обменные пункты, чтобы сделать розничный валютный рынок более прозрачным и легким для мониторинга.