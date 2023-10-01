Horizon Capital привлек $298 млн для инвестиций в украинский бизнес

Фонд Horizon Capital Growth Fund IV от инвесткомпании Horizon Capital привлек $298 млн. инвестиций для Украины. Об этом сообщила учредительница и главный исполнительный директор компании Елена Кошарная в фейсбуке.

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«Команда Horizon Capital рада сообщить о сегодняшнем третьем этапе закрытия HCGF IV в размере 298 миллионов долларов США!», — написала Кошарна.

Она отметила, что Horizon Capital удалось привлечь более 65% капитала частного сектора от ведущих учреждений, семейных офисов, фондов и других инвесторов.

Также, по ее словам, компания получила пополнение в размере $10 млн от ЕБРР, что повышает обязательства банка с $40 млн до $50 млн.

«Большая благодарность всем нашим инвесторам за поддержку Украины в этот исторический момент и за возможность продолжить финальный этап привлечения инвестиций до 31 декабря 2023 года», — подчеркнула она.

Справка

Horizon Capital — инвестиционная компания в Центрально-Восточной Европе, с активами в управлении $1,4 млрд. Фонды в управлении Horizon Capital инвестировали более чем в 160 компаний, в которых трудоустроено более 77 000 человек. В Украине компания инвестировала в Rozetka, Ajax Systems, Genesis, Biopharma, MakeUp и другие известные украинские бизнес-проекты.