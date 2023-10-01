ООН выделит Украине более $120 миллионов для прохождения зимнего периода

Организация объединенных наций предоставит Украине более $120 миллионов финансовой помощи для прохождения зимнего периода. Об этом говорится в сообщении на сайте ООН.

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Помощь Украине

По данным ООН, Украина в этом году получит $123 млн, которые будут направлены на прохождение зимнего периода.

Помощь будет предоставляться с сентября 2023 года по февраль 2024 года. Предполагается, что это может быть в форме наличных средств для покрытия расходов на электроэнергию и аренду жилья.

Кроме того, организация будет раздавать обогреватели, непродовольственные товары, а также снабжать жильем. В общей сложности помощь получит около 900 тысяч человек, пострадавших от войны.

Предыстория

В прошлую зиму россия активно атаковала украинскую энергетику, из-за чего украинцы сталкивались с выключением света и даже исчезновением тепла зимой.