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30 сентября 2023, 13:15 Читати українською

PayPal подал заявку на патент для торговли NFT: что нового на криптовалютном рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

PayPal подал заявку на патент для торговли NFT

Платежный гигант PayPal изучает возможность запуска платформы, предназначенной для покупки и продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT). Компания подала заявку на получение патента, в которой описываются способы проведения транзакций с NFT как внутри, так и вне сети.

Согласно документу, заявка на патент была подана в марте 2022 года, но появилась в публичном доступе в конце сентября 2023 года. Она подробно описывает систему, в которой пользователи могут покупать и продавать NFT через стороннего поставщика услуг.

В своей патентной заявке PayPal рассматривает NFT как «уникальную часть цифровых данных, которую можно отслеживать с помощью децентрализованного реестра блокчейна».

В качестве примера компания приводит цифровые изображения, музыку, видео и другие предметы искусства, документы на собственность, билеты на мероприятия.

Схема PayPal предполагает дробные покупки посредством распределения токенов управления. Связанная с поставщиком услуг децентрализованная автономная организация сможет использоваться для продвижения ликвидности NFT через специальную платформу.

Компания утверждает, что ее новое решение улучшит пользовательский опыт, повысит безопасность при торговле NFT, повысит ликвидность и доступность невзаимозаменяемых токенов.

Патентная заявка PayPal все еще находится на рассмотрении регулятора. Компания не предоставила информацию, с какой именно сетью она собирается работать, но в документе часто упоминается Ethereum.

SEC отложила решение по еще трем заявкам на биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) перенесла принятие решения по заявкам на спотовый биткоин-ETF от BlackRock, Invesco, Bitwise и Valkyrie.

Компании ожидали услышать ответ регулятора к 16−19 октября, однако новая дата назначена на середину января 2024 года.

Биржевой аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт считает, что решение по заявкам от Fidelity, VanEck и WidsomTree также передвинут. Ранее SEC уже перенесла рассмотрение документации на запуск спотовых биткоин-ETF от ARK Invest и 21Shares.

По мнению Сейффарта, отсрочка связана с ожидаемым «закрытием» правительства США, которое потенциально может произойти 1 октября. Это нарушит работу финансовых регуляторов страны и других федеральных агентств.

Майнинговые компании Казахстана направили письмо президенту, в котором рассказали о плохой ситуации и угрозе закрытия

Восемь компаний по добыче криптовалют из Казахстана отправили президенту Касым-Жомарт Токаеву открытое письмо о «бедственном положении» индустрии в стране. Об этом сообщает Digital Business.

Майнеры обеспокоились высокими тарифами на электроэнергию и попросили главу государства пересмотреть налоговую политику.

«На сегодня все крупнейшие представители отрасли приостановили свою деятельность и планируют до конца года полное прекращение своего бизнеса в Республике Казахстан», — говорится в документе.

В числе подписавших письмо: BCD Company, TT TECH Limited, KZ Systems, AI Solutions, ООО «Кинур», Green Power Solution Ltd., VerCom и KINUR INVEST.

Авторы отметили, что в Казахстане было принято «самое передовое в мире» законодательство, регулирующее рынок цифровых активов, в том числе и отрасль майнинга.

6 февраля Токаев подписал документ, обязывающий майнеров лицензировать свою деятельность, и сопутствующие нормативные акты. Постановления вступили в силу с 1 апреля.

Однако, по их мнению, весь положительный импульс от регулирования обесценивается «непосильным» налогообложением сектора. Составители письма отметили, что Министерство национальной экономики Казахстана не смогло разобраться в специфике, а также в вопросах себестоимости майнинга.

«В 2023 году была введена дифференцированная ставка платы в размере до 26 тенге за кВт·ч, пагубный эффект которой по сути уничтожает индустрию и не позволяет майнерам оптимизировать свою деятельность с целью сокращения расходов. До 80% себестоимости цифровых активов составляет электроэнергия», — объяснили они.

Вследствие такой политики доля Казахстана в мировой добыче криптовалют сократилась с 14% в 2022 до 4% в 2023 году.

SEC разрешила компании Valkyrie добавить ETH в свой фьючерсный биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку компании Valkyrie Investments на конвертацию фьючерсного биткоин-ETF в биржевой фонд «два к одному». Об этом сообщает Coindesk.

По словам представителя компании, с 29 сентября 2023 года ETF Valkyrie Bitcoin Strategy, который котируется на NASDAQ, открыл доступ к фьючерсам на Ethereum. Это один из первых биржевых фондов в США, обеспечивающий одновременно торговлю контрактами на оба актива.

«Valkyrie стала первой, кто получил одобрение на создание фьючерсного Ethereum-ETF, поскольку она дополнила данные и обновила раскрытие информации о рисках, связанных с торговлей данным инструментом», — заявили в компании.

Согласно предоставленным данным, новая стратегия фонда по объединению фьючерсных контрактов на Ethereum и биткоин в один ETF официально вступит в силу 3 октября. Тикер BTF на NASDAQ останется неизменным, название будет обновлено на Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF.

Компания VanEck, управляющая активами на $77,8 млрд, также заявила о подготовке к запуску своего биржевого фонда для фьючерсов на Ethereum.

Источник: Минфин
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