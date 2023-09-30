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30 сентября 2023, 16:04 Читати українською

ЕБРР в этом году предоставил Украине 1,2 миллиарда евро помощи

Европейский банк реконструкции и развития с начала этого года предоставил Украине еще 1,2 млрд евро поддержки, кроме финансирования в размере 1,7 млрд евро в прошлом году, и намерен сохранить высокий уровень поддержки. Об этом заявила президент банка Одиль Рено-Бассо во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, говорится в пресс-релизе ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития с начала этого года предоставил Украине еще 1,2 млрд евро поддержки, кроме финансирования в размере 1,7 млрд евро в прошлом году, и намерен сохранить высокий уровень поддержки.
Фото: pixabay.com

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«Прохождение этого рубежа подтверждает непреклонную приверженность ЕБРР поддержке вашей страны. Наше партнерство также является свидетельством устойчивости и потенциала экономики Украины, ее финансового и делового секторов, а также мужества ее предпринимателей и людей», — сказала Рено-Бассо.

В ЕБРР напомнили, что обязались направить по меньшей мере 3 млрд евро финансирования в реальную экономику Украины в 2022—2023 годах и играть ключевую роль в будущем восстановлении страны.

Основное внимание банк уделяет поддержке энергетической и продовольственной безопасности, восстановлению инфраструктуры, предоставлению торгового финансирования и поддержке частного сектора.

Кроме переговоров с президентом Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, лидер ЕБРР встретилась чиновниками и главой Нацбанка Андреем Пышным. А также провела встречи с клиентами и представителями банковского и делового сообщества.

Первоначальные мероприятия банка были сосредоточены на предоставлении экстренной ликвидности реальному сектору экономики, а сейчас он все больше внимания уделяет предоставлению финансирования для аварийного ремонта и восстановлению инфраструктуры, подвергшейся нападению со стороны России.

На ежегодном собрании ЕБРР в Самарканде 2023 года руководители организации признали, что для того, чтобы банк мог продолжать свою работу в Украине в военное время и в период восстановления, потребуется дополнительная поддержка акционеров.

Руководство и совет директоров ЕБРР готовят предложение об увеличении оплаченного капитала для принятия окончательного решения до конца 2023 года.

Источник: Минфин
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