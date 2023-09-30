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30 сентября 2023, 10:24 Читати українською

В следующем году правительство планирует выделить 42 миллиарда на поддержку бизнеса

Правительство предлагает в бюджете на 2024 год потратить 42 млрд. грн. на программы стимулирования экономической активности, поддержку бизнеса и создание рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство предлагает в бюджете на 2024 год потратить 42 млрд.
Фото: НБУ

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«В бюджете на 2024 год мы предлагаем существенно расширить программы стимулирования экономической активности, поддержку бизнеса и создание рабочих мест. Суммарно направим на эти цели 42 млрд грн», — заявил премьер.

Среди программ поддержки развития бизнеса в Украине планируется продлить льготное кредитование «5−7-9». Кроме того, по программе «єРобота» планируется в следующем году выдать более 12 тыс. микрогрантов и дополнительно 1300 грантов для старта ветеранского бизнеса.

Шмыгаль подчеркнул, что в следующем году государство будет поддерживать аграриев, машиностроителей, создание и расширение перерабатывающих предприятий. В общей сложности 3 млрд грн будет выделено на государственную поддержку крупных инвестиционных проектов в Украине.

Он также отметил, что правительство вместе с партнерами продолжает работать над страхованием военных рисков. На этой неделе Всемирный банк впервые застраховал от военных рисков частного инвестора в Украине.

Источник: Минфин
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