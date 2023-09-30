За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 278130 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 сентября: 470 российских оккупантов, 15 БПЛА и 4 танка
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Потери врага
- личного состава — около 278130 (+470) человек,
- танков — 4691 (+4) ед,
- боевых бронированных машин 8984 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 6447(+38) ед,
- РСЗО — 796 (+2) ед,
- средства ПВО — 537 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5006 (+15),
- крылатые ракеты — 1529 (+0),
- корабли/катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8854 (+18) ед,
- специальная техника — 932 (+2).
Источник: Минфин
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