Объем неработающих кредитов за месяц сократился на 3,8 миллиарда — НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 сентября 2023 составила 38,5%, что на 0,8 в. п. ниже показателя по состоянию на 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Объем предоставленных банками кредитов за месяц вырос на 12 млрд грн, вместе с тем объем неработающих кредитов за месяц сократился на 3,8 млрд грн, преимущественно за счет банков иностранных банковских групп.

Напомним

Национальный банк до конца года проводит оценку устойчивости банков и банковской системы, по результатам которой отдельным банкам предположительно придется отразить дополнительные потери от кредитного риска.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года (с 55% по 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.

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