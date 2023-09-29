К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 29 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 29 сентября
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Закрытие 29 сентября
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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38,72/39,10
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38,69/39,07
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3/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,15 грн. Евро покупают за 40,10 грн, а продают за 40,80 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,10, евро — 40,50−40,70 грн.
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