Micron отчиталась о сокращении выручки и чистом убытке

Компания Micron сообщила, что по итогам IV финквартала получила чистый убыток, равный $1,43 миллиарда, что соответствует $1,31 на каждую ценную бумагу. За то же время год назад она получила чистую прибыль, составляющую $1,49 миллиарда ($1,35 на акцию). Представители рынка ожидали, что чистый убыток фирмы будет равен $1,37 миллиарда. Об этом сообщает аналитик Cauvo Capital Ruslan Bauer.

Скорректированный убыток фирмы достиг $1,07 на отдельную ценную бумагу, тогда как годом ранее она зафиксировала чистую прибыль, составляющую $1,45. Эксперты ждали, что потери Micron будут равны $1,15. Объем средств, вырученных фирмой за финквартал, сократился до $4,01 миллиарда против прошлогодних $6,64 миллиарда. Усредненный рыночный прогноз говорил о $3,95 миллиарда.

Micron прогнозирует продолжение периода убыточности

Компания по-прежнему входит в число ключевых игроков на рынке DRAM, применяемых в ПК и серверах. Кроме того, она является одним из ключевых производителей флэш-памяти для мобильных телефонов. Усугубление положения дел на рынке на фоне снижения спроса на персональные компьютеры и мобильные телефоны отрицательно отражалось на финансовых показателях Micron на протяжение нескольких минувших кварталов.

Фирма ждет рыночного восстановления в следующем году, вызванного увеличением спроса и нормализацией ситуации с предложением. Также гендиректор Micron сообщил, что в следующем году рассчитывает на увеличение доходов в сфере техники для хранения информации, используемой в дата-центрах.

Компания ожидает, что в этом квартале выручит $4,2−4,6 миллиарда (сторонние эксперты прогнозируют $4,24 миллиарда). Также Micron уверена, что ее скорректированный убыток на каждую акцию в текущем отчетном периоде будет равен $1−1,14 (аналитик Cauvo Capital Ruslan Bauer говорит о $0,88).