Accenture ожидает сокращения квартальной выручки

Фирма Accenture ожидает, что по итогам первого финансового квартала ее выручка окажется ниже ожиданий экспертов из-за сложного положения дел в экономике. Проблемы в этой сфере вынуждают клиентов компании переносить сроки реализации проектов, а также урезать объемы средств, выделяемых на сделки. Компания ждет, что ее квартальная выручка достигнет $15,85−16,45 миллиарда. В то же время аналитик Cauvo Capital Mark Grossman говорит о $16,43 миллиарда.

Accenture озвучила именно такой прогноз на фоне беспокойства, что затраты фирм будут расти медленнее, чем ожидалось прежде. Эти тревоги появились из-за заявлений Федрезерва США о том, что жесткая монетарная политика будет поддерживаться дольше, чем планировалось в прошлом. После этих слов представителей регулятора фирмы начали пересматривать бюджеты на развитие технологий и менять сроки в планах по цифровизации. Такая тенденция негативно повлияла на подобные Accenture фирмы, так как они оказывают различные услуги в сфере IT, на которые сейчас есть большой спрос.

По словам гендиректора Accenture, сейчас большинство фирм по всему земному шару склонно действовать с повышенной осторожностью, неспешно принимает решения и уменьшает дискреционные траты. В фирме также обратили внимание на значительные сложности, возникшие в сферах связи, средств массовой информации и высоких технологий, которые в IV отчетном периоде зафиксировали снижение доходов на 12%.

Прогнозы Accenture на финансовый год уступают ожиданиям аналитиков с Уолл-стрит

Компания заявила, что за четвертый квартал ее выручка увеличилась на 4%, достигнув $16 миллиардов (немного ниже прогнозов, в которых говорилось о $16,08 миллиарда). В конце лета компания также сообщила о намерении сократить 890 человек, работающих в ее ирландском сегменте. Сейчас там трудится порядка 6,5 тысячи людей.

У прочих фирм, оказывающих услуги в сфере высоких технологий, возникли сложности того же характера. В частности, Infosys в середине лета пересмотрела в сторону уменьшения свои ожидания насчет выручки за весь год, так как с принятием решений по будущим проектам возникли заминки. Кроме того, компания Tata Consultancy Services известила о невысоком спросе.

Как говорит эксперт Cauvo Capital Mark Grossman, потенциальные затраты на консалтинг и аутсорсинг в сфере высоких технологий сейчас растут предельно медленно. Также некоторые специалисты считают, что генеративный ИИ не сумеет стать ключевым драйвером развития в следующем году. Accenture сообщила, что в четвертом квартале получила от этого сегменте $200 миллионов дохода. Компания ждет, что ее клиенты станут проводить эксперименты с затратами на генеративный ИИ.

Accenture ожидает, что по итогам 2024-го фингода ее скорректированная прибыль составит $11,97−12,32 на ценную бумагу, что слабее стороннего прогноза, равного $12,45. Усредненные ожидания насчет увеличения доходов компании составляют 2−5%, что также ниже значений, прогнозируемых экспертами со стороны.