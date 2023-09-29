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29 сентября 2023, 16:09 Читати українською

Крупнейший банк Италии получил разрешение на продажу российских активов

Президент рф Владимир Путин подписал указ, дающий разрешение итальянскому банку Intesa Sanpaolo продавать или распоряжаться своими активами в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

Президент рф Владимир Путин подписал указ, дающий разрешение итальянскому банку Intesa Sanpaolo продавать или распоряжаться своими активами в России.
Фото: delo.ua

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В августе издание сообщило, что крупнейший банк Италии близится к получению разрешения Москвы на передачу своего российского бизнеса местному управлению.

В указе, датированном 28 сентября, цитируется другой указ, подписанный Путиным в августе прошлого года, предоставляющий ему право выдавать специальные отказы от определенных соглашений, связанных с энергетическими и финансовыми активами.

В последнем указе говорится, что Москва разрешает сделки, которые приведут к прямой или опосредованной продаже 100% акций Intesa.

Intesa обслуживает корпоративных клиентов в россии, где на февраль 2022 года в 28 отделениях работало почти 1000 работников. Банк приостановил новое финансирование российских клиентов и новые инвестиции в российские активы с началом вторжения рф в Украину.

Как отмечает Reuters, «зеленый свет» для Intesa может проложить путь для подобных одобрений для других находящихся в россии кредиторов.

Банк Intesa

Банк Intesa Sanpaolo образован в 2007 году в результате слияния двух крупных итальянских банков — Banca Intesa и Sanpaolo IMI. Капитал банка составляет 65 млрд евро, активы — 1 трлн евро. Банк имеет 6,3 тысячи отделений, из них 5,3 тысячи в Италии.

В Украине группе Intesa принадлежит Правэкс-Банк.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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VadimAsia
VadimAsia
29 сентября 2023, 16:34
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Пуйло з великой литери? мінфін ?
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