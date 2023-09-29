До войны бизнес Руслана Шостака и Валерия Киптика стоил $1,5 млрд.

Об этом заявил Руслан Шостак, совладелец национальных сетей EVA и Varus в интервью NV .

«До войны по оценке западных экспертов наши активы стоили 1,5 миллиарда долларов США», — рассказал Руслан Шостак, совладелец сетей EVA и Varus.

В прошлом году суммарный доход группы компаний Руслана Шостака, включая Eva и Varus, составил около 50 млрд грн.

«Наша главная задача — эффективно справляться с возникающими ежедневно кризисами. Это бомбардировка, блекауты, подготовка компании к новым вызовам, поддержка сотрудников, организация стабильной работы компании. Мы инвестируем в это», — сказал Руслан Шостак.

EVA — магазин товаров для красоты и здоровья, где покупатели могут найти все необходимое с учетом своих возможностей. EVA — лидер своего сегмента. Varus — это классический супермаркет, работающий в среднем ценовом сегменте. Varus занимает пятое место в своей группе.