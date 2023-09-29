Палата представителей США одобрила выделение Украине $300 миллионов — Politico

Палата представителей Конгресса США поздним вечером в четверг проголосовала за выделение Украине $300 млн в поддержку Украины. Об этом сообщает Politico.

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Эти средства были изъяты из проекта оборонного бюджета США и за их принятие голосовали отдельно.

Кроме того, в Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму в сумме 826 миллиардов долларов.

Хотя оба проекта были одобрены, демократы опасаются, что выделение помощи Украины в отдельный законопроект будет представлен российской пропагандой как отказ от Украины.

«Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине», — заявил член комитета Палаты представителей по вооруженным силам, демократ Адам Смит.

Стоит отметить, что $300 млн не связаны с дополнительным финансированием в размере $24 млрд для Украины и связанными расходами, которые Белый дом пригласил в августе.

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