Палата представителей Конгресса США поздним вечером в четверг проголосовала за выделение Украине $300 млн в поддержку Украины. Об этом сообщает Politico.
Палата представителей США одобрила выделение Украине $300 миллионов — Politico
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Эти средства были изъяты из проекта оборонного бюджета США и за их принятие голосовали отдельно.
Кроме того, в Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму в сумме 826 миллиардов долларов.
Хотя оба проекта были одобрены, демократы опасаются, что выделение помощи Украины в отдельный законопроект будет представлен российской пропагандой как отказ от Украины.
«Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине», — заявил член комитета Палаты представителей по вооруженным силам, демократ Адам Смит.
Стоит отметить, что $300 млн не связаны с дополнительным финансированием в размере $24 млрд для Украины и связанными расходами, которые Белый дом пригласил в августе.
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