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29 сентября 2023, 11:02 Читати українською

Рынки растут, акции Nike стремительно идут вверх: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: pixabay.com

Американские индексы выросли в четверг

S&P 500 прибавил 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,8%, а индекс Dow Jones — 0,4%.

Основные индексы Уолл-стрит завершили вчерашний день ростом: инвесторы с оптимизмом встретили последнюю порцию экономических данных. При этом рост доходности казначейских облигаций США остановился в преддверии ключевого отчета по инфляции в стране.

Последние экономические данные показали, что американская экономика сохраняет устойчивость и уверенные темпы роста. ВВП США во втором квартале увеличился на 2,1%, а число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе составило 204 тысячи.

Между тем инвесторы внимательно следят за развитием событий в Вашингтоне, чтобы понять, смогут ли американские законодатели предотвратить приостановку работы правительства в конце этой недели.

Рынки Азии преимущественно растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 1,1%, японский Nikkei практически не изменился, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, сингапурский STI увеличился на 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,1% и 2,7% соответственно.

Все из-за позитивных экономических данных из США, а также снижения инфляции в Японии с 2,9% до 2,8% по итогам сентября.

США ждет долговой кризис

Такого мнения придерживается инвестор-миллиардер и основатель Bridgewater Associates Рэй Далио.

Далио обеспокоен быстрым увеличением размера госдолга США с одновременным замедлением экономического роста, который в ближайшее время может вовсе прекратиться.

Ранее в этом месяце правительственные данные показали, что уровень американского госдолга впервые превысил $33 трлн.

В настоящий момент законодатели страны обсуждают законопроект о госрасходах США. Если им не удастся договориться до 1 октября, то американское правительство будет вынуждено приостановить свою работу.

Акции Nike стремительно растут после публикации сильного финансового отчета

В ходе расширенной торговой сессии в четверг бумаги производителя спортивной обуви и одежды выросли почти на 8%.

Все из-за того, что Nike удалось превзойти прогнозы Уолл-стрит по квартальной прибыли, поскольку более высокие цены на кроссовки и одежду компании помогли компенсировать снижение спроса.

Выручка Nike по итогам последнего квартала составила $12,94 млрд при прогнозе аналитиков $12,98 млрд. При этом прибыль компании в расчете на акцию оказалась значительно выше ожиданий: $0,94 против прогноза $0,75.

Кроме этого, компания сохранила свои годовые прогнозы и заявила, что ожидает незначительного роста выручки в текущем квартале.

Источник: Минфин
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