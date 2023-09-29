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29 сентября 2023, 10:15 Читати українською

Moneyveo признана перспективной IT-компанией

Moneyveo, пионер в сфере онлайн-кредитования, продолжает трансформировать финансовый сектор Украины и обеспечивать более широкий доступ граждан к финансовым услугам. Так, недавно она получила признание от Министерства цифровой трансформации и ассоциации IT Ukraine как перспективная IT-компания. Инновационные решения, внедряемые Манивео, играют важную роль в содействии финансовой инклюзии в Украине.

Moneyveo, пионер в сфере онлайн-кредитования, продолжает трансформировать финансовый сектор Украины и обеспечивать более широкий доступ граждан к финансовым услугам.

Война в Украине требует чрезвычайных мер и поддержки для граждан. Moneyveo использует свои ресурсы и опыт для обеспечения населения доступными финансовыми решениями, которые могут помочь в сложное время. «Развитие небанковского потребительского кредитования происходит при достаточно жестких условиях. Это требует гибкости и умения быстро реагировать на клиентский запрос, — делится СЕО Moneyveo Сергей Синченко. — Поэтому, кроме вызовов управления рисками, мы столкнулись с необходимостью разработки новых стратегий в условиях экономической нестабильности и ограниченного доступа к финансированию».

До полномасштабной войны в Украине Манивео около трети своего ИТ-бюджета инвестировала в технологии, чтобы улучшить операции и предоставить клиентам еще более удобный доступ к финансовым услугам. Это помогло поддержать жизнедеятельность компании даже в сложные времена первых месяцев войны и стало прочным фундаментом для возобновления и постепенного развития бизнеса.

По словам Сергея Синченко, кроме расширения продуктовой линейки компания сосредоточилась на предоставлении клиентам цифровых решений, облегчающих их жизнь. Использование инновационных технологий помогает удерживать конкурентные преимущества и снизить затраты.

Почему Moneyveo отличается от других компаний в этом сегменте рынка?

  1. Инновации: способность внедрять передовые технологии и инновационные решения в своей работе позволяет Moneyveo обеспечивать клиентов современными цифровыми инструментами для удобного управления финансами.
  2. Скорость и качество: в течение нескольких минут обрабатываются заявки и одобряются финансовые операции. Это помогает потребителям получать необходимые финансовые ресурсы быстрее, что особенно важно в условиях непредсказуемости.
  3. Защита данных: компания придерживается самых высоких стандартов безопасности, чтобы обеспечить максимальный уровень конфиденциальности во время финансовых операций.

«Мы чувствуем большую благодарность за признание нашей работы. Звание перспективной IT-компании поднимает нашу планку и обязывает, — заявил Сергей Синченко, СЕО Moneyveo. — Будем и впредь совершенствовать наши услуги, обеспечивая конфиденциальность данных и предлагая наилучшие условия для своих клиентов».

Источник: Минфин
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