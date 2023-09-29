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29 сентября 2023, 9:02 Читати українською

НБУ продлевает срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца

Национальный банк продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года, которые изымаются из обращения и перестали быть средством платежа. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года, которые изымаются из обращения и перестали быть средством платежа.
Фото: НБУ

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Как долго будет осуществляться обмен

Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены.

Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска. Они уже длительно изымаются из обращения, их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги.

«Благодаря продлению срока у украинцев будет больше времени для обмена. Особенно это важно для граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за войны или находящихся на временно оккупированные территории», — говорится в сообщении.

Где совершить обмен

в подразделениях Национального банка:

  • в Киеве: Контрактовая площадь, 2А;
  • в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
  • во Львове: ул. Коперника, 4;
  • в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
  • Харьков: Театральная пл., 1;
  • Хмельницкий: ул. Владимирская, 91.

в ряде отделений уполномоченных банков:

Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.

Обмен осуществляется на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет).

Сколько таких монет и банкнот остается в обращении

По состоянию на сегодняшний день в обращении еще остается почти 7,2 млрд штук монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

С начала изъятия их из обращения произведен обмен почти 220 млн штук таких монет. В частности, за последний месяц обменяно более 3 млн штук.

Банкноты старого образца, введенные в обращение до 2003 года, остаются в обращении совсем мало, около 1,5% от общего количества всех банкнот в обращении. За 2020−2022 годы осуществлен обмен 400 тысяч штук таких банкнот, в том числе 8,4 тысячи штук — в течение сентября этого года.

Напомним

С 1 октября 2019 монеты 1, 2 и 5 копеек не принимаются для наличных расчетов, они перестали быть платежным средством и изымаются из наличного оборота.

Также с 1 октября 2020 из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
29 сентября 2023, 11:53
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Вполне разумное решение, ведь во время войны
не все могут даже попасть в свой дом, чтобы найти
старые купюры или вышедшую из употребления мелочь…
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