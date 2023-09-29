За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 340 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 277 660 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 сентября: 340 российских оккупантов, 34 БПЛА и 8 танков
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Потери врага
- личного состава — около 277660 (+340) человек,
- танков — 4687 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 8972 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 6409(+34) ед,
- РСЗО — 794 (+1) ед,
- средства ПВО — 536 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4991 (+34),
- крылатые ракеты — 1529 (+0),
- корабли/катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8836 (+21) ед,
- специальная техника — 930 (+1).
Источник: Минфин
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