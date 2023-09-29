Gemini вывела $282 млн до банкротства Genesis и потенциал акций майнинговых компаний: что нового на крипторынке

Gemini вывела $282 млн до банкротства Genesis — Bloomberg

Американская криптовалютная биржа Gemini вывела $282 млн у Genesis Global Capital за несколько месяцев до объявления криптолендинговой платформой о банкротстве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Фирма братьев Уинклвоссов через суд пытается добиться возврата $1,1 млрд. Задолженность образовалась у Genesis перед клиентами Gemini по программе Earn. Она позволяла пользователям биржи получать доходность на одолженные платформе цифровые активы.

$282 млн стали резервом для гарантии удовлетворения требований клиентов.

16 ноября 2022 года Genesis Global Capital заморозила вывод средств и выдачу новых займов. В фирме сослались на «повышенные запросы» клиентов после краха FTX.

Источником сложностей стал коллапс хедж-фонда Three Arrows Capital в июле того же года. Последний не исполнил обязательства перед Genesis Global Capital на $2,36 млрд. Поддержку фирме оказала материнская DCG.

В январе 2023 года Genesis Global Holdco и ее дочерние компании Genesis Asia Pacific и Genesis Global Capital подали заявление о банкротстве. По данным СМИ, их обязательства превышают $3 млрд. В эту сумму входят требования клиентов биржи Gemini на $900 млн.

Binance рекомендует пользователям Paysafe конвертировать евро в USDT

Криптовалютная биржа Binance посоветовала пользователям Paysafe до 31 октября конвертировать находящиеся на балансе евро в стейблкоин USDT, прекратив с 28 сентября дня покупку, продажу и торги европейской валютой.

Банковский партнер отказался предоставлять платформе услуги по обработке депозитов с 25 сентября, как и было анонсировано ранее. Тем не менее Binance назвала решение Paysafe «внезапным».

Сейчас биржа работает над интеграцией новых фиатных каналов. Ожидается, что процесс займет несколько дней.

На текущий момент пользователи могут приобретать криптовалюту за евро через кредитные или дебетовые карты и выводить фиат на банковские счета.

Coinbase получила разрешение регулятора на торговлю бессрочными фьючерсами

Криптовалютная биржа Coinbase получила разрешение от Денежного управления Бермудских островов (BMA) на торговлю бессрочными фьючерсами для розничных клиентов за пределами Соединенных Штатов.

«В ближайшие недели мы начнем предоставлять соответствующим пользователям доступ к регулируемым бессрочным фьючерсным контрактам на Coinbase Advanced», — говорится в сообщении биржи.

Компания также назвала этот шаг частью миссии по обновлению глобальной финансовой системы и предоставлению большей экономической свободы для пользователей по всему миру.

Кроме того, в сообщении сказано, что бессрочные фьючерсные контракты были созданы в соответствии со стандартами соответствия на международной бирже Coinbase.

Аналитики отметили инвестиционный потенциал акций майнинговых компаний

Инвесторы могут получить большие доходы, если приобретут диверсифицированный портфель майнинговых компаний, акции которых котируются на бирже. Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на отчет Matrixport.

Если биткоин поднимется до $70 000, то доходность составит 167%, отметили аналитики. По их словам, инвесторы могут получить больший доход, купив диверсифицированный портфель публично зарегистрированных компаний, занимающихся майнингом биткоина, включая такие фирмы, как HIVE Digital (HIVE), Bitfarms (BITF) и Iris Energy (IREN).

По данным экспертов, акции десяти майнинговых компаний дадут 97% прибыли, если первая криптовалюта вернется к отметке $30 000. Если биткоин поднимется до $70 000, то доход составит 572%.

Также в отчете аналитики сообщили, что сохраняют позитивный настрой относительно курса биткоина.