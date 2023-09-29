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29 сентября 2023, 10:00 Читати українською

Каким будет курс доллара и евро в октябре (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем:

  • Каким будет курс доллара и евро в октябре.
  • Прогноз курса доллара и евро на следующую неделю с 28 сентября по 4 октября.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+29
Perez de Cuellar
Perez de Cuellar
29 сентября 2023, 10:30
#
НБУ чітко написав, що не привязує курсові зміни і рішення по ним до засідань Ради Правління НБУ, а запровадити гнучкий напів обмежений курс може будь-якого робочого дня!
Аналітичні розрахунки і припущення з таким широким коридором Прогнозу курсу нівелюють увесь зміст!
І зветься тоді гучний заголовок «пальцем в небо», або і «рибку з’їсти і на пеньок сісти»:)
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0
SkeptikUA
SkeptikUA
29 сентября 2023, 11:31
#
Це ж було вже =)
Пану Олексію вже 100500 разів писали що з таким коридором користі від його прогнозів небагато, на що була одна і та ж відповідь — вам ніхто не ризикне дати точніший прогноз =)
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0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
29 сентября 2023, 12:02
#
Для Perez de Cuellar. Щось Ви вже зовсім мене розкритикували Коридор широкий, бо це ж на цілий місяць. У воюючий країні це ж майже вічність. Тим більше, що щось мені підказує, що без погодження з МВФ наші чиновники Нацбанку цього робити не будуть . А тоді це і є десь орієнтовно кінець жовтня.
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0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
29 сентября 2023, 12:06
#
Для SkeptikUA. Це прогноз на місяць, тим більше з врахуванням впливу, як воєнного фактору, так і фактору МВФ щодо програми подальшого фінансування. Вибачте, але давати прогноз в ціює ситуції з коридором в 50 копійок — це як раз і була би брехня. Тим більше, що ви ж знаєте — коридор по банках завжди ширше, ніж по коридору по обмінках фінкомпаній. Крім того, коливання по євро/доллар за місяць — це теж той ще квест. Тому місячний коридор завжди буде широким.
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