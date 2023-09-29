В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем:
Каким будет курс доллара и евро в октябре (видео)
- Каким будет курс доллара и евро в октябре.
- Прогноз курса доллара и евро на следующую неделю с 28 сентября по 4 октября.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Аналітичні розрахунки і припущення з таким широким коридором Прогнозу курсу нівелюють увесь зміст!
І зветься тоді гучний заголовок «пальцем в небо», або і «рибку з’їсти і на пеньок сісти»:)
Пану Олексію вже 100500 разів писали що з таким коридором користі від його прогнозів небагато, на що була одна і та ж відповідь — вам ніхто не ризикне дати точніший прогноз =)