Каким будет курс доллара и евро в октябре (видео)

Каким будет курс доллара и евро в октябре.

Прогноз курса доллара и евро на следующую неделю с 28 сентября по 4 октября.

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