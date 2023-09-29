Курс валют НБУ: евро остался на прежнем уровне

29 сентября европейская валюта не изменилась. НБУ установил официальный курс евро на уровне 38,55 грн. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

28 сентября НБУ установил официальный курс на уровне 38,55 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 19 копеек в покупке и продаже.

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