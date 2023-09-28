Налоговая служба представила свое мобильное приложение

Государственная налоговая служба представила мобильное приложение «Моя налоговая». Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

► Читайтетелеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Моя налоговая» — простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем", — пояснили в ведомстве.

В разделе «Мои данные» приложения можно получить информацию о:

адрес регистрации и фактическое место жительства;

объекты налогообложения;

обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);

состояние расчетов с бюджетом

В разделе «Услуги»:

направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;

представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе «Сообщения» доступны:

квитанции;

сведения из Государственного реестра физических лиц

налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;

информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;

письма контролирующего органа.

Где скачать

Мобильное приложение будут дополнять новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков. Загрузить приложение можно на телефоны, работающие на iOS и Android .

«С целью совершенствования работы и сервисов мобильного приложения приглашаем активно участвовать в тестировании», — добавили в налоговой.

Присоединяйтесь к конференции «Быки против Медведей: битва двух инвестиционных стратегий» 30 сентября в Киеве! Получите уникальную возможность изучить инвестиционные стратегии «Медведей», зарабатывающих на спаде рынка и «Быков», ориентирующихся на рост рынка. Узнайте о надежных инструментах пассивного дохода и пообщайтесь с ведущими экспертами в этой области. 🚀📊

Зарегистрируйтесь сейчас