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28 сентября 2023, 18:57 Читати українською

Налоговая служба представила свое мобильное приложение

Государственная налоговая служба представила мобильное приложение «Моя налоговая». Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Государственная налоговая служба представила мобильное приложение «Моя налоговая».
Фото: freepik.com

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«Моя налоговая» — простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем", — пояснили в ведомстве.

В разделе «Мои данные» приложения можно получить информацию о:

  • адрес регистрации и фактическое место жительства;
  • объекты налогообложения;
  • обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
  • состояние расчетов с бюджетом

В разделе «Услуги»:

  • направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
  • представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе «Сообщения» доступны:

  • квитанции;
  • сведения из Государственного реестра физических лиц
  • налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
  • информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
  • письма контролирующего органа.

Где скачать

Мобильное приложение будут дополнять новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков. Загрузить приложение можно на телефоны, работающие на iOS и Android .

«С целью совершенствования работы и сервисов мобильного приложения приглашаем активно участвовать в тестировании», — добавили в налоговой.

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Источник: Минфин
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