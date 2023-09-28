Государственная налоговая служба представила мобильное приложение «Моя налоговая». Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Налоговая служба представила свое мобильное приложение
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«Моя налоговая» — простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем", — пояснили в ведомстве.
В разделе «Мои данные» приложения можно получить информацию о:
- адрес регистрации и фактическое место жительства;
- объекты налогообложения;
- обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
- состояние расчетов с бюджетом
В разделе «Услуги»:
- направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
- представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).
В разделе «Сообщения» доступны:
- квитанции;
- сведения из Государственного реестра физических лиц
- налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
- информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
- письма контролирующего органа.
Где скачать
Мобильное приложение будут дополнять новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков. Загрузить приложение можно на телефоны, работающие на iOS и Android .
«С целью совершенствования работы и сервисов мобильного приложения приглашаем активно участвовать в тестировании», — добавили в налоговой.
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