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28 сентября 2023, 18:26 Читати українською

В «Дию» добавили жилищные сертификаты на выплаты за разрушенное имущество

В «Дию» добавили жилищные сертификаты на выплаты за разрушенное имущество. Ими смогут воспользоваться украинцы, участвующие в программе «єВідновлення». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В «Дию» добавили жилищные сертификаты на выплаты за разрушенное имущество.

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Сертификат в действии

«Украинцы, которые подавали заявление об уничтоженном имуществе, получат жилищный сертификат в „Дие“. Из него узнаете сумму компенсации и сможете начать поиски будущего дома. А уже с ноября — использовать сертификат на покупку жилья», — написал он.

Отметим, что для того, чтобы получить компенсацию за разрушенное имущество, нужна только «Дия». За несколько кликов каждый может подать заявление и открыть карточку «єВідновлення» в одном из банков-партнеров. После этого данные автоматически подтянутся из реестров.

Федоров отметил, что услугой уже воспользовались 3685 украинцев.

Напомним

Программу «єВіднеовлення» запустили в Украине 10 мая. В ее рамках жители могут получать средства за поврежденное и разрушенное жилье в результате агрессии россии.

Источник: Минфин
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