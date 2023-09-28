Реестр коррупционеров был обнародован на Едином портале открытых данных

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, стал доступен на Едином государственном веб-портале открытых данных. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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«Журналисты, активисты и все заинтересованные украинцы смогут проверить, причастен ли человек или бизнес к коррупции. Просматривайте реестр НАПК на Едином государственном веб-портале открытых данных», — говорится в сообщении.

Из реестра можно узнать ФИО коррупционера, какое правонарушение совершил и какое наказание получил.

В Минцифры напомнили, что с начала войны реестр был закрыт по вопросам безопасности, в то же время доступ к нему обеспечивает прозрачность и подотчетность.

Сейчас при содействии Минцифры реестр НАПК снова в свободном доступе по ссылке.