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28 сентября 2023, 16:01 Читати українською

С начала года украинский экспорт товаров упал на 15%, а импорт вырос на 19%

Экспорт товаров за январь-август 2023 года составил $24,5 млрд. Это на $4,5 млрд меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Об этом пишет «Ціна держави» со ссылкой на данные Гостаможни.

Экспорт товаров за январь-август 2023 года составил $24,5 млрд.
Фото: depositphotos

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В свою очередь импорт товаров значительно превысил экспорт и составил $ 41,1 млрд. По сравнению с 8 месяцами 2022 года рост составил $6,5 млрд, или 19%. В результате дефицит внешней торговли вырос практически в три раза, то есть на $11 млрд, и составил $16,6 млрд.

Чем торгуем

В товарной структуре экспорта ведущие позиции продолжают занимать агросырье и продовольственные товары — рост составил 9% против 8 месяцев 2022 года (+$1,2 млрд). Общий объем составил $14,6 млрд. Что касается конкретных товаров, то по объемам экспорта лидируют кукуруза, подсолнечное масло и пшеница.

Экспорт продукции ГМК и дальше резко сокращается, однако пока сохраняет второе место в первой тройке. Экспорт металлов и изделий упал на 43% или на $2 млрд и составил $2,7 млрд.

Машиностроительный экспорт на третьем месте. Украина наторговала машинами, оборудованием и транспортом на $2.1 млрд. Это меньше, чем в соответствующем периоде 2022 года на $0,9 млрд, или на 30%.

Что касается импорта, то больше Украина ввозила продукции машиностроения. Импорт машин, оборудования и транспорт составил $12,3 млрд (+29% или на $2,7 млрд).

Химической продукции ввезли на 18% или $1,1 млрд больше — всего на $7,4 млрд.

И на третьем месте — топливно-энергетические товары. Пока здесь имеем уменьшение на 18% (всего — 7,1 млрд).

С кем торгуем

Страны ЕС остаются основным торговым партнером Украины, хотя экспорт в ЕС сократился на 12% или $2,1 млрд. За 8 месяцев 2023 года экспорт в страны ЕС составил $15,7 млрд. В общей структуре экспорта товаров это составляет 63,6%.

А вот импорт из стран ЕС вырос на ¼ (+4,4 млрд долларов) и составил $21,1 млрд. Это половина всего импорта за отчетный период. В результате имеем отрицательное сальдо торговли со странами ЕС (минус 5,4 млрд против +1,1 млрд за 8 месяцев 2022 года).

Если анализировать торговлю с отдельными странами, то больше продукции мы экспортируем в Польшу — $34 млрд (13,7% в структуре товарного экспорта), Румынии — $2 млрд (10,6% соответственно), Китая — $1,8 млрд (7,3 %), Турции — $1,8 млрд (7,3%) и Германии — $1,3 млрд (5,2%).

У топ-5 стран по объему импорта картина несколько иная. Больше товаров мы традиционно завозим из Китая ($6.5 млрд, или 15,7% в общей структуре товарного импорта), далее следуют Польша ($4.4 млрд или 10.6% соответственно), Турция ($3.4 млрд, или 8.2%) Германия ($3.2 млрд, или 7,8%) и США ($1.8 млрд, или 4.4%).

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
28 сентября 2023, 16:04
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Так кроме сырья Украина ничего не экспортирует, а в стране война…
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