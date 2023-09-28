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28 сентября 2023, 15:42 Читати українською

60% украинцев почувствовали ухудшение собственного экономического положения за последние полгода — опрос

Ухудшение собственного экономического положения за последние полгода почувствовали 60% украинцев, у 35% — оно не изменилось, и только 5% почувствовали улучшение. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».

Ухудшение собственного экономического положения за последние полгода почувствовали 60% украинцев, у 35% - оно не изменилось, и только 5% почувствовали улучшение.
Фото:depositphotos

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Оценка экономического положения

В то же время оценки экономического положения в Украине в целом хуже: 73% почувствовали ухудшение, 13% говорят об отсутствии изменений, 9% об улучшении.

В целом, положение дел в экономике респонденты оценивают несколько лучше, чем в прошлых опросах, однако наблюдается рост негативных оценок в будущем.

Да, говоря об экономике страны в будущем 29% респондентов ожидают улучшения, 26% — думают, что ничего не изменится, 32% ожидают ухудшения.

Что касается личной ситуации — 23% надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 41% считают, что оно не изменится, 21% — имеют пессимистические взгляды на этот счет.

Лучшие оценки состояния собственного экономического положения наблюдаются среди жителей Запада и Центра, младших респондентов, работающих и особенно тех, кто нашел новую работу. Почти такие же тенденции и в оценке будущего.

Будущее экономики Украины относительно лучше оценивают южане.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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+30
JWT
JWT
28 сентября 2023, 15:51
#
Економічне становище моєї сімʼї у майбутні 12 місяців залежить виключно від ЗСУ.
+
0
Lamo
Lamo
28 сентября 2023, 15:52
#
Дивно, бо квартири у столиці тількі дорожчають.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
28 сентября 2023, 15:57
#
Это хотелки застройщиков.
+
0
mantis05
mantis05
28 сентября 2023, 16:03
#
Это те кто ждали и надеялись на югах и востоке- решили таки покупать уже в Киеве. У меня в КГ- заняли все дома за пол года, и нет ни одного исключения кем: Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская области.
+
0
56669450
56669450
28 сентября 2023, 16:03
#
И? За яныком скучаешь?
+
0
zevs1
zevs1
28 сентября 2023, 16:54
#
Тебе при Яныке плохо жилось? Курс 8гр за 1$ тебе было плохо видимо при Порохохе по 28 лучше ну, а при Зеленском по 38 ещё лучше, страна была целой войны не было тебя это не смущает.
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