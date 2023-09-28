60% украинцев почувствовали ухудшение собственного экономического положения за последние полгода — опрос

Ухудшение собственного экономического положения за последние полгода почувствовали 60% украинцев, у 35% — оно не изменилось, и только 5% почувствовали улучшение. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».

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Оценка экономического положения

В то же время оценки экономического положения в Украине в целом хуже: 73% почувствовали ухудшение, 13% говорят об отсутствии изменений, 9% об улучшении.

В целом, положение дел в экономике респонденты оценивают несколько лучше, чем в прошлых опросах, однако наблюдается рост негативных оценок в будущем.

Да, говоря об экономике страны в будущем 29% респондентов ожидают улучшения, 26% — думают, что ничего не изменится, 32% ожидают ухудшения.

Что касается личной ситуации — 23% надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 41% считают, что оно не изменится, 21% — имеют пессимистические взгляды на этот счет.

Лучшие оценки состояния собственного экономического положения наблюдаются среди жителей Запада и Центра, младших респондентов, работающих и особенно тех, кто нашел новую работу. Почти такие же тенденции и в оценке будущего.

Будущее экономики Украины относительно лучше оценивают южане.