Мошенники выманивали деньги у работающих в Польше украинцев. В Днепре разоблачили колл-центр

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Нацполицией разоблачили и блокировали в Днепре работу мощного мошеннического колл-центра. Злоумышленники похищали деньги со счетов работающих в Польше украинцев. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

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Установлено, что организовали работу колл-центра местные криминальные авторитеты, а прикрывал их деятельность правоохранитель с руководящей должностью.

«Делочки оборудовали офис в одной из обычных квартир в центре Днепра. Он оборудован всей необходимой компьютерной техникой. Для „операторов“ колл-центра была создана методика, в которой подробно расписано, как работать с клиентами», — говорится в сообщении.

Схема

Аферисты использовали телефонные номера польских операторов и IP-телефонию. Во время звонков они называли себя представителями польских банков и сообщали потерпевшим, что их банковская карта заблокирована.

В ходе разговора работники колл-центра склоняли жертв к установке на телефоне специального приложения. Благодаря этому вирусному программному обеспечению злоумышленники получали дистанционный доступ к гаджетам и банковским счетам потерпевших.

Таким образом, с польских счетов украинских граждан мошенники украли не менее полумиллиона гривен. В настоящее время устанавливается полный круг обманутых людей.

Во время спецоперации правоохранители провели 40 обысков, изъяли около 2 млн грн наличных денег в разной валюте, авто премиум класса, черновые записи, телефонную и компьютерную технику, банковские карты и сим-карты мобильных операторов.

Задержаны 13 человек, в том числе два местных криминальных авторитета, которым сообщено о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней и мошенничестве (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4). ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Также решается вопрос сообщения о подозрении правоохранителю, прикрывавшему деятельность преступной группы.

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