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28 сентября 2023, 14:17 Читати українською

Цукерберг представил ИИ-помощника, гарнитуру Quest 3 и умные очки (фото)

Генеральный директор компании Meta Platforms Марк Цукерберг представил потребителям новые продукты искусственного интеллекта, в том числе ботов, создающих фотореалистичные изображения, и умные очки, отвечающие на вопросы, а также обновленную гарнитуру смешанной реальности. Об этом пишет Reuters.

Генеральный директор компании Meta Platforms Марк Цукерберг представил потребителям новые продукты искусственного интеллекта, в том числе ботов, создающих фотореалистичные изображения, и умные очки, отвечающие на вопросы, а также обновленную гарнитуру смешанной реальности.

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Презентация

Цукерберг представил первые продукты компании с генеративным искусственным интеллектом, ориентированные на потребителя. Был анонсирован чат-бот под названием Meta AI, который может генерировать как текстовые ответы, так и фотореалистичные изображения.

Новое поколение умных очков Meta Ray-Ban будет поставляться с 17 октября по цене $299. Устройство будет включать в себя нового помощника Meta AI и сможет транслировать в прямом эфире то, что видит пользователь, непосредственно в Facebook и Instagram, что является улучшением по сравнению с возможностями предыдущего поколения делать снимки.

Он также сообщил, что поставки новейшей гарнитуры смешанной реальности Quest начнутся 10 октября. Цукерберг также заявил, что облачные игры Xbox появятся у Quest в декабре.

Meta AI будет встроен в умные очки в качестве помощника, начиная с бета-версии в США. Обновление программного обеспечения, запланированное на следующий год, позволит помощнику идентифицировать места и объекты, которые видят люди, а также выполнять языковой перевод.

Meta создала Meta AI, используя специальную модель, основанную на мощной модели большого языка Llama 2, выпущенной компанией для публичного коммерческого использования в июле. По словам Цукерберга, у чат-бота будет доступ к информации в режиме реального времени благодаря партнерству с поисковой системой Microsoft Bing.

Meta также объявила, что создает платформу, которую как разработчики, так и обычные люди смогут использовать для создания собственных ботов с искусственным интеллектом, которые будут иметь профили в Instagram и Facebook и в конце концов появятся как аватары в метавселенной.

Согласно сообщению в блоге компании, чтобы продемонстрировать возможности инструмента, Meta создала набор из 28 чат-ботов с разными характерами, стилизованными под голоса знаменитостей.

Источник: Минфин
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