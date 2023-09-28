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28 сентября 2023, 13:26 Читати українською

НБУ ввел в обращение новую памятную монету (фото)

Национальный банк 28 сентября ввел в обращение памятную монету «100 лет Национальному научному центру» Институт судебных экспертиз им. засл. проф. Н. С. Бокариуса" номиналом 5 гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк 28 сентября ввел в обращение памятную монету «100 лет Национальному научному центру» Институт судебных экспертиз им.
Фото: wikipedia.org

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Памятная монета посвящена одному из старейших государственных экспертных учреждений Украины, которая начала свою деятельность в 1923 году как Кабинет научно-судебной экспертизы — Национальному научному центру «Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М. С. Бокариуса».

Аверс

На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины, надписи: УКРАИНА и год чеканки монеты 2023 (вверху); слева — изображение в виде отпечатка пальца и бинарного кода вокруг него, что символизирует цифровую обработку информации и поиск данных во время проведения судебно-медицинских исследований, внизу под ним — логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины и надпись СУМЛИННЕ СЛУЖЕНИЕ ИСТИНИ; справа изображен портрет М. С. Бокариуса — одного из основателей судебной медицины и криминалистики в нашей стране, внизу под которым — номинал монеты 5 и графический символ гривны.

Реверс

На реверсе монеты размещен логотип учреждения, надписи: НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР / ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ (по кругу), ИМ. ЗАСЛ. ПРОФ. / М. С. БОКАРИУСА, 100 / ЛЕТ / ОСНОВАНИЯ (в центре справа).

Характеристики

  • Номинал: 5 грн
  • Материал: нейзильбер
  • Диаметр, мм: 35
  • Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед
  • Группа: рифленая
  • Масса, г: 16.54
  • Тираж (объявленный/фактический), шт.: 30000/30000
  • Художник: Авторы дизайна: Балута Татьяна, Иваненко Святослав
  • Скульптор: Владимир Атаманчук

Где купить

Приобрести памятную монету «100 лет Национальному научному центру» Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М. С. Бокариуса можно в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

Кроме того, памятная монета будет реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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