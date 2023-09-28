Плавающего курса не будет долго. В НБУ рассказали о переходе к управляемой гибкости курса

Национальный банк в ближайшем будущем планирует смягчать валютные ограничения и перейти к большей гибкости обменного курса. При этом регулятор не планирует переходить к полноценному плавающему курсообразованию. Об этом говорится в разъяснении НБУ.

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Как объясняют в Нацбанке, переход к плавающему курсу состоится только тогда, когда будут сформированы надлежащие предпосылки.

«Сначала НБУ перейдет к управляемой гибкости курса. Это связано с особенностями функционирования экономики в условиях полномасштабной войны», — говорится в разъяснении.

Отмечается, что из-за обусловленного войной ограничения экспортных возможностей страны, как и притока инвестиций в Украину, на валютном рынке постоянно налицо значительный дефицит валюты.

«Учитывая это, возвращаться к плавающему курсу, когда НБУ лишь сглаживает чрезмерные колебания на рынке, пока рано», — объясняют в НБУ.

При управляемой гибкости курса Нацбанк будет покрывать этот структурный дефицит валюты на рынке.

Благодаря этому курс сможет не только ослабляться (когда этот дефицит будет увеличиваться), но и укрепляться (когда он будет уменьшаться).

К тому же, особенно на первых этапах нового курсового режима, Национальный банк будет существенно ограничивать движения курса как в одну, так и в другую сторону.

«Итак, продажа валюты Национальным банком будет давать возможность сохранять курсовую устойчивость, а высокие ставки по гривневым депозитам и дальше будут защищать сбережения от инфляционного обесценения», — подчеркнули в НБУ.

В то же время отмечается, что регулятор не устанавливает никаких конкретных дат даже для перехода к управляемому гибкому курсу или смягчению ограничений.

Любые шаги в этом направлении будут осуществляться, только если будут сформированы надлежащие устойчивые предпосылки. НБУ будет учитывать следующие показатели:

темпы роста потребительских цен: инфляция должна быть умеренной и иметь общую тенденцию к понижению;

ожидания граждан, бизнеса, финучреждений и аналитиков относительно будущей инфляции: они должны и дальше снижаться;

уровень международных резервов НБУ должен иметь достаточно резервов для сохранения курсовой устойчивости;

процентные ставки: банковские депозиты должны обеспечивать защиту сбережений граждан от инфляционного обесценения;

параметры финансовой стабильности: банки должны и дальше оставаться устойчивыми.

«Если все показатели будут в норме, то НБУ в дальнейшем будет смягчать валютные ограничения и впоследствии перейдет в режим управляемой гибкости курса. В то же время НБУ будет действовать постепенно и осторожно, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка», — говорится в разъяснении.

В НБУ отметили, что возвращение к инфляционному таргетированию с плавающим курсообразованием, как это было до полномасштабной войны — это финальная цель реализации стратегии.

«Именно такой режим позволяет НБУ одновременно обеспечивать в длительной перспективе ценовую и финансовую стабильность, а также поддерживать устойчивый экономический рост», — заявил регулятор.

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